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Elazığ'da yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, bölgede zirai don riski var

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Elazığ'da yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, bölgede zirai don riski var
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ'ın 1500 metre ve üzeri yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar beklendiğini bildirdi. Bölgede Pazar gecesinden Çarşamba öğlene kadar zirai don riski bulunduğundan üretici, çiftçi ve vatandaşların tedbirli olması istendi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ'ın yüksek kesimleri için karla karışık yağmur uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, " Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Adıyaman'ın kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde (1500 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olması beklenmektedir. Bölge genelinde Pazar gece saatlerinden, Çarşamba öğlen saatlerine kadar hafif, yer yer orta kuvette zirai don riski bulunmaktadır. Zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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