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Palu'da Yaralı Leylek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Palu'da Yaralı Leylek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
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Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Seydili köyünde yuvasında yaralanan ve ayağına ip dolanan leylek, köylülerin ihbarı üzerine itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiye merdiveniyle yuvaya ulaşan ekipler, leyleği aşağı indirerek Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

Elazığ'ın Palu ilçesinde yaralanan ve ayağına ip dolanan leylek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Palu'ya bağlı Seydili köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yuvasında yaralanan ve ayağına ip dolanan leyleği gören köy sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, itfaiye merdiveniyle yuvaya ulaştı. Aşağı indirilen yaralı leylek ardından Doğu Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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