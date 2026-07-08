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Elazığ'da enkazda arama kurtarma eğitimleri

Elazığ'da enkazda arama kurtarma eğitimleri
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Elazığ AFAD, İyilik Derneği ekibine teorik ve uygulamalı enkazda arama kurtarma eğitimi düzenledi. Katılımcılar senaryo destekli çalışmalarla afet müdahale becerilerini geliştirdi.

Elazığ AFAD ekipleri tarafından kurum ve STK'lara yönelik enkazda arama ve kurtarma eğitmeleri sürüyor.

Elazığ AFAD İl Müdürlüğü tarafından, Elazığ İyilik Derneği ekibine yönelik teorik ve uygulamalı Enkazda Arama ve Kurtarma Eğitimi düzenlendi. Eğitim çerçevesinde katılımcılara enkazda güvenli çalışma prensipleri, arama-kurtarma teknikleri, kullanılan ekipmanların tanıtımı ve uygulamalı müdahale yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Senaryo destekli uygulamalarla gerçekleştirilen pratik çalışmalarda katılımcılar, muhtemel afet durumlarında etkin müdahale becerilerini geliştirme fırsatı buldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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