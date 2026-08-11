Elazığ'da Bunaltıcı Sıcakların Ardından Kuvvetli Rüzgar

Elazığ'da gündüz etkili olan bunaltıcı sıcakların ardından gece saatlerinde kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Kent genelinde gündüz saatlerinde yüksek sıcaklıklar nedeniyle sıcak hava etkisini gösterirken, gece saatlerinde hava bir anda değişti. Kuvvetli rüzgar, kent merkezinde ve bazı bölgelerde etkili oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı