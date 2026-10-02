Elazığ'da sağanak cadde ve sokakları dereye çevirdi, ulaşımda aksamalar yaşandı

Elazığ'da sağanak cadde ve sokakları dereye çevirdi, ulaşımda aksamalar yaşandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar dereye döndü, ulaşımda aksamalar yaşandı ve vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.
Elazığ'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve sokaklar adeta dereye döndü.
Elazığ'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklar adeta dereye döndü. Kent merkezinin bazı bölgelerinde ulaşımda aksamalar yaşanırken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı