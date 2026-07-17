Elazığ'da bitkisel üretim alanlarında pestisit kalıntısı denetimleri

Elazığ'da tüketici sağlığının korunması amacıyla bitkisel üretim alanlarında pestisit kalıntısı denetimleri kapsamında numune alma çalışmalarını gerçekleştirdi.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelinde güvenilir gıda arzının sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla bitkisel üretim alanlarında pestisit kalıntısı denetimleri kapsamında numune alma çalışmalarını gerçekleştirdi. Resmi kontroller çerçevesinde üretim alanlarından usulüne uygun şekilde alınan numuneler, pestisit kalıntısı analizlerinin yapılması amacıyla Diyarbakır Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi.

Yapılacak analizlerin sonuçlarının, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda değerlendirileceği ve sonuçlara göre gerekli görülmesi halinde ilgili idari işlemler uygulanacağı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı