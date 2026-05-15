Elazığ'da minikler topladıkları kapakları çevre için teslim etti

Elazığ'da sıfır atık bilincini güçlendirmek ve doğayı korumak adına Elazığ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında Elektronik Atık ve Mavi Kapak Toplama Yarışması başlatıldı. Hem atıkların ekonomiye geri kazandırılması hem de çevrenin korunmasının hedeflendiği yarışmaya öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Bu kapsamda Güneykent İlkokulu 4-A sınıfı öğrencileri, topladıkları kapakları Elazığ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne teslim etti. Çevreci öğrenciler bu başarılarını hep birlikte halay çekerek kutladı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı