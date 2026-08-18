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Elazığ'da Nesli Tehdit Altındaki Arap Tavşanı Görüntülendi

Elazığ'da Nesli Tehdit Altındaki Arap Tavşanı Görüntülendi
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Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Güllüce köyünde gece saatlerinde bir vatandaş, yolda nadir görülen ve nesli tehdit altında olan Arap tavşanını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kısa süre yol üzerinde hareket eden hayvan, daha sonra karanlıkta gözden kayboldu.

Elazığ'ın Palu ilçesinde nesli tehdit altında bulunan Arap tavşanı görüntülendi.

Palu ilçesine bağlı Güllüce köyünde gece saatlerinde yolda ilerleyen bir vatandaş, nadir görülen Arap tavşanını fark ederek cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Bir süre yol üzerinde hareket eden Arap tavşanı, daha sonra karanlığın içerisinde gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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