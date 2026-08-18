Elazığ'da Nesli Tehdit Altındaki Arap Tavşanı Görüntülendi

Elazığ'ın Palu ilçesinde nesli tehdit altında bulunan Arap tavşanı görüntülendi.

Palu ilçesine bağlı Güllüce köyünde gece saatlerinde yolda ilerleyen bir vatandaş, nadir görülen Arap tavşanını fark ederek cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Bir süre yol üzerinde hareket eden Arap tavşanı, daha sonra karanlığın içerisinde gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı