Elazığ'ın köy yollarında iyileştirme çalışmaları sürüyor

Elazığ İl Özel İdaresi tarafından köy yollarında asfalt iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Elazığ İl Özel İdaresi, kırsal ulaşım ağını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını il genelinde aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Karakoçan ilçesine bağlı Yoğunağaç Grup Yolu'nda asfalt iyileştirme çalışmaları ekiplerin yoğun mesaisiyle devam ediyor. Sahada görev yapan ekipler tarafından mevcut yol yüzeyinde gerçekleştirilen asfalt iyileştirme çalışmalarıyla güzergahın daha güvenli, konforlu ve uzun ömürlü hale getirilmesi hedefleniyor. Greyder, silindir ve kamyonlardan oluşan iş makinesi filosuyla yürütülen çalışmalar, belirlenen program doğrultusunda titizlikle sürdürülüyor.

Bölgenin zorlu coğrafi koşullarında sürdürülen çalışmalarla, grup yolunun ulaşım standardı yükseltilirken vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir ulaşıma kavuşması amaçlanıyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı