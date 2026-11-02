Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri Harput'ta yiyecek ararken görüntülendi

Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri Harput'ta yiyecek ararken görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da nesli tükenme tehdidi altındaki ve avlanması yasak dağ keçileri, tarihi Harput Mahallesi'nde yiyecek ararken görüntülendi. Harput Kalesi yakınlarında sürü halinde dolaşan keçiler cep telefonuyla kaydedildi; hayvanlar bir süre sonra gözden kayboldu.
Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri tarihi Harput Mahallesi'nde yiyecek ararken görüntülendi.
Nesli tükenme tehdidi altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, tarihi Harput Mahallesi'nde görüntülendi. Harput Kalesi yakınlarından geçen vatandaşlar, kalenin eteklerinde sürü halinde dolaşan dağ keçilerini cep telefonuyla kayıt altına aldı. Görüntülerde, dağ keçilerinin yiyecek aradığı görüldü. Dağ keçileri bir süre sonra gözden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı