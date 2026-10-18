Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri Harput Mahallesi'nde yiyecek ararken görüldü

Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri Harput Mahallesi'nde yiyecek ararken görüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde nesli tükenme tehdidi altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri yiyecek ararken görüntülendi. Sürü halinde dolaşan keçileri gören vatandaşlar cep telefonuyla kayıt aldı, keçiler bir süre sonra gözden kayboldu.
Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri yiyecek ararken görüntülendi.
Nesli tükenme tehdidi altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, tarihi Harput Mahallesinde görüntülendi. Bölgeden geçen vatandaşlar, dağlarda sürü halinde dolaşan dağ keçilerini cep telefonuyla kayıt altına aldı. Görüntülerde, dağ keçilerinin yiyecek aradığı görüldü. Dağ keçileri bir süre sonra gözden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı