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Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde amatör balıkçılar 40 kilogramlık turna yakaladı

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Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde amatör balıkçılar 40 kilogramlık turna yakaladı
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Elazığ'ın Keban Baraj Gölü'nde ava çıkan amatör balıkçılar, oltalarına takılan yaklaşık 40 kilogram ağırlığındaki turna balığını uzun uğraşlar sonucu teknenin yanına getirdi. Balığın tekneye alınması sırasında büyük heyecan yaşandı.

Elazığ'ın Keban Baraj Gölü'nde amatör balıkçılar tarafından 40 kilogram ağırlığında turna balığı yakalandı.

Keban Baraj Gölü'nde balık avına çıkan amatör balıkçılar beklemedikleri büyüklükte bir avla karşılaştı. Oltaya takılan dev turna balığı, balıkçıların uzun uğraşları sonucunda teknenin yanına kadar getirildi. Yaklaşık 40 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen balığın tekneye alınması sırasında büyük heyecan yaşandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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