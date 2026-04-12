Elazığ'da heyelan nedeniyle kapanan köy yolu yeniden ulaşıma açıldı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu tekrar ulaşıma açıldı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Korudibi Köyü yolunda meydana gelen heyelan, ulaşımı olumsuz etkiledi. Toprak kayması sonucu yolun bir bölümü trafiğe kapanırken, bölgede kısa süreli aksaklıklar yaşandı. Olayın ardından harekete geçen Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolu temizlemek için çalışma başlattı. Yapılan müdahale sonucu heyelanla kapanan yol kısa sürede açılarak yeniden trafiğe uygun hale getirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı