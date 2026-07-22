Etçil çekirgeyi balıkla besledi

Elazığ'da bir vatandaş, et yiyen dev çekirgeyi balıkla besledi. Çekirgenin balığı yediği anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.

Palu ilçesinde arı kovanlarının bulunduğu alanda et yiyen dev bir çekirge gören Mehmet Şekerci, yemek için aldığı balıktan bir parça da çekirgeye verdi. Çekirgenin balık parçasını yediği anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan Şekerci, çekirgeyi daha sonra doğal yaşam alanına bıraktı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı