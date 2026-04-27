Elazığ'da dolu yağışı sonrası hasar tespit çalışması

Elazığ'da etkili olan dolu yağışının ardından hasar tespit çalışmaları hız kazandı. Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üretim alanlarında incelemelerde bulunarak sahadaki gelişmeleri yakından takip etti. Teknik ekipler, yürütülen çalışmalar kapsamında bölgedeki üreticilerle bir araya gelerek mevcut durumu yerinde gözlemledi. Özellikle mercimek üretimi ve bağ alanlarıyla öne çıkan Kuzova bölgesinde yoğunlaşan incelemelerde; arpa, mercimek ve nohut ekili araziler ile bağlar detaylı şekilde incelendi.

Genişletilecek saha taramaları sonucunda toplanacak veriler doğrultusunda, dolu yağışının tarımsal üretim üzerindeki etkisinin daha net bir şekilde ortaya konulması bekleniyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı