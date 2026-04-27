Elazığ'da dolu yağışı sonrası hasar tespit çalışması

Güncelleme:
Elazığ'da dün etkili olan dolu yağışı sonrası Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üretim alanlarında incelemelerde bulundu.

Elazığ'da etkili olan dolu yağışının ardından hasar tespit çalışmaları hız kazandı. Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üretim alanlarında incelemelerde bulunarak sahadaki gelişmeleri yakından takip etti. Teknik ekipler, yürütülen çalışmalar kapsamında bölgedeki üreticilerle bir araya gelerek mevcut durumu yerinde gözlemledi. Özellikle mercimek üretimi ve bağ alanlarıyla öne çıkan Kuzova bölgesinde yoğunlaşan incelemelerde; arpa, mercimek ve nohut ekili araziler ile bağlar detaylı şekilde incelendi.

Genişletilecek saha taramaları sonucunda toplanacak veriler doğrultusunda, dolu yağışının tarımsal üretim üzerindeki etkisinin daha net bir şekilde ortaya konulması bekleniyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı

Asgari ücretle çalışan milyonları kızdıracak çıkış

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tedesco'dan derbi sonrası olay sözler! Samandıra’da casus mu var?

Bu dedikleri doğruysa yer yerinden oynar!

Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı! İşte alacağı ceza

Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı

Dursun Özbek'ten Galatasaraylı oyuncuları sevinçten havaya uçuran karar

Aldığı karar oyuncuları sevinçten havaya uçurdu

WhatsApp 4 ay sonra bu telefonlarda çalışmayacak

Tarih kesinleşti! WhatsApp artık bu telefonlarda çalışmayacak
Tedesco'dan derbi sonrası olay sözler! Samandıra’da casus mu var?

Bu dedikleri doğruysa yer yerinden oynar!

Yasak aşkıyla birlikteyken eşi ve çocuklarına yakalandı

Yasak aşk macerası kısa sürdü! Çocukları koşarak babalarına sarıldı
AK Partili Eyüp Kadir İnan'dan camına parti logolu kart bırakanlara tepki

AK Partili isim, kendi partililerinin yaptıklarına dayanamadı