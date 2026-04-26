Elazığ'da dolu etkili oldu

Elazığ'da dolu etkili oldu
Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Elazığ'da yağmurla birlikte dolu etkili oldu.

Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Elazığ'da yağmurla birlikte dolu etkili oldu. Dolu sonrasında kentin birçok noktası beyaza büründü.

Elazığ'da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu. Aniden bastıran dolu, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerinin tenteleri altına ve kapalı alanlara sığındı. Bazı sürücüler ise trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan bazı tarım arazilerinin zarar gördüğü öğrenildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Beklenen yağışların Elazığ'ın doğu ve Bingöl'ün güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel ve su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Canlı anlatım: Dev derbide tansiyon yüksek, penaltı kaçtı

Şampiyonluk düğümünü çözecek derbide kıran kırana mücadele
Trump’tan İran’a 3 günlük süre: Petrol altyapısının patlamasına çok az kaldı

Trump İran'a hem konum hem de süre verdi: Havaya uçmadan önce...
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı

Yeni dönem başladı! Uçaklarda artık bunu yapmak resmen yasak
Trump'a suikast girişiminde saldırganın İsrail Ordusu tişörtü komplo teorilerini tetikledi

Trump'a suikast girişiminde saldırganın tişörtündeki detaya dikkat!

Güneydoğu'ya dev teşvik paketi! 9 ilde yatırım atağı başlıyor

Bir bölgemize dev teşvik paketi! 9 ilde yatırım atağı başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum

Trump'a saldırı girişimine Erdoğan'dan ilk açıklama
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı

Yeni dönem başladı! Uçaklarda artık bunu yapmak resmen yasak
Bursa'da tarihi akşam, timsah 1. Lig'e geri döndü

Bursa'da tarihi akşam
Gençlerbirliği, rakiplerinin kazandığı haftada 10 maç sonra 3 puana uzandı

Takımını ligde tutma yolunda hayati bir maça çıktı! İşte sonuç