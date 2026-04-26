Elazığ'da dolu etkili oldu

Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Elazığ'da yağmurla birlikte dolu etkili oldu. Dolu sonrasında kentin birçok noktası beyaza büründü.

Elazığ'da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu. Aniden bastıran dolu, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerinin tenteleri altına ve kapalı alanlara sığındı. Bazı sürücüler ise trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan bazı tarım arazilerinin zarar gördüğü öğrenildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Beklenen yağışların Elazığ'ın doğu ve Bingöl'ün güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel ve su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı