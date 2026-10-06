Elazığ'da aracın motoruna giren yavru kedi, vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Güneykent Mahallesi'nde bir kişi, sabah aracına bindiğinde kedi sesi duydu ve motor kısmına yavru bir kedinin girdiğini fark etti. Motor ve alt takımlar arasında gezinen kedi, çevredeki vatandaşların yardımıyla yarım saat süren çalışma sonucu çıkarıldı.
Elazığ'da bir aracın motor kısmına giren yavru Kedi, uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı.
Olay, Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah aracına binen bir şahıs, kedi sesi duydu. Ardından aracın altına bakan şahıs, motor kısmına yavru bir kedinin girdiğini gördü. Çıkarılmaya çalışılan kedi, aracın motor ve alt takımları arasında gezmeye başladı. Kedi, çevredeki vatandaşlarında yardımıyla yarım saat süren çalışma sonuncunda çıkartıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı