Haberler

Elazığ'da aracın motoruna giren yavru kedi, vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da aracın motoruna giren yavru kedi, vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Güneykent Mahallesi'nde bir kişi, sabah aracına bindiğinde kedi sesi duydu ve motor kısmına yavru bir kedinin girdiğini fark etti. Motor ve alt takımlar arasında gezinen kedi, çevredeki vatandaşların yardımıyla yarım saat süren çalışma sonucu çıkarıldı.

Elazığ'da bir aracın motor kısmına giren yavru Kedi, uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı.

Olay, Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah aracına binen bir şahıs, kedi sesi duydu. Ardından aracın altına bakan şahıs, motor kısmına yavru bir kedinin girdiğini gördü. Çıkarılmaya çalışılan kedi, aracın motor ve alt takımları arasında gezmeye başladı. Kedi, çevredeki vatandaşlarında yardımıyla yarım saat süren çalışma sonuncunda çıkartıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 75 sitede yayınlandı.
Yıllardır raflarda görüyorduk! Artık tüm marketlerden kaldırılıyor

Yıllardır raflarda görüyorduk! Artık tüm marketlerden kaldırılıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üsküdar'da 365 gündür süren McDonald's eylemi: Mahalleli, zabıtanın şubeye 3 gün süre verdiğini açıkladı

Eylemciler duyurdu: Zabıta McDonald's şubesine 3 gün süre verdi
İncirlik Üssü'nü karıştıran taciz skandalı! ABD'li kadın astsubay soluğu karakolda aldı

İncirlik Üssü'nü karıştıran iddia! ABD'li asker soluğu karakolda aldı
Kocaeli'de mide bulandıran görüntü: Artık ailemizle bile çıkamaz olduk

Kamerayı açıp iğrenç anı kaydetti: Artık ailemizle bile çıkamaz olduk
Kendi memleketinden Montella'ya kötü haber: Başı dertte

"Başı dertte" diyerek kötü haberi duyurdular!

Ronaldo, Al Nassr'a geri döndü

Olay adam Ronaldo, soluğu orada aldı
Fenerbahçe dünya devinin elinden söktü aldı, şimdi servet kazandıracak

Fenerbahçe'ye müjde! Kasa ağzına kadar dolacak

Buluştuğu erkek arabada kabusu yaşattı: Özel ve mahrem bölgelerime...

Buluştuğu erkek arabada kabusu yaşattı: Özel ve mahrem bölgelerime...