Elazığ'da aracın motoruna giren yavru kedi, vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

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Elazığ'da bir aracın motor kısmına giren yavru Kedi, uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı.

Olay, Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah aracına binen bir şahıs, kedi sesi duydu. Ardından aracın altına bakan şahıs, motor kısmına yavru bir kedinin girdiğini gördü. Çıkarılmaya çalışılan kedi, aracın motor ve alt takımları arasında gezmeye başladı. Kedi, çevredeki vatandaşlarında yardımıyla yarım saat süren çalışma sonuncunda çıkartıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı