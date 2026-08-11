Elazığ'da Kuru Meşe Ağacından 3 Kilo Bal Çıktı

Elazığ'da meşe ağacının gövdesinden, yaklaşık 3 kilogram ağırlığında bal çıkartıldı.

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Umutkaya köyünde, ormanlık alanda dolaşan arı yetiştiricisi Vedat Üner, kuru bir ağacın içerisinde arıların bal yaptığını fark etti. Ağacın kurumasından dolayı balı çıkarmaya karar veren Üner, ağacın üstüne çıkarak arıların doğal bir şekilde yaptığı balı bulunduğu yerden çıkardı. Çıkarılan balın yaklaşık 3 kilo ağırlığında olduğu öğrenildi.

Yaşadığı ilginç olayı anlatan Vedat Üner, "Daha önce de bir ağacın içerisinde doğal bala rastlamıştım fakat o ağacın canlı ve yeşil olması nedeniyle kesmeye kıyamamıştım. Bu defa ise şansım yaver gitti. Kuru bir ağacın içerisinde arıların yaptığı doğal balı buldum. Yaklaşık 3 kilo civarında bal çıkardım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı