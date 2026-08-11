Haberler

Elazığ'da Kuru Meşe Ağacından 3 Kilo Bal Çıktı

Elazığ'da Kuru Meşe Ağacından 3 Kilo Bal Çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Palu ilçesinde arı yetiştiricisi Vedat Üner, ormanlık alanda kurumuş bir meşe ağacının içinde arıların yaptığı doğal balı buldu. Ağaçtan yaklaşık 3 kilogram bal çıkaran Üner, bu ilginç olayı anlattı.

Elazığ'da meşe ağacının gövdesinden, yaklaşık 3 kilogram ağırlığında bal çıkartıldı.

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Umutkaya köyünde, ormanlık alanda dolaşan arı yetiştiricisi Vedat Üner, kuru bir ağacın içerisinde arıların bal yaptığını fark etti. Ağacın kurumasından dolayı balı çıkarmaya karar veren Üner, ağacın üstüne çıkarak arıların doğal bir şekilde yaptığı balı bulunduğu yerden çıkardı. Çıkarılan balın yaklaşık 3 kilo ağırlığında olduğu öğrenildi.

Yaşadığı ilginç olayı anlatan Vedat Üner, "Daha önce de bir ağacın içerisinde doğal bala rastlamıştım fakat o ağacın canlı ve yeşil olması nedeniyle kesmeye kıyamamıştım. Bu defa ise şansım yaver gitti. Kuru bir ağacın içerisinde arıların yaptığı doğal balı buldum. Yaklaşık 3 kilo civarında bal çıkardım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çerçeve yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk hamle geldi

Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk hamle Bakan Çiftçi'den geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözlükten kurtulmak için ameliyat olan adamın gözü alındı

Daha iyi görmek için ameliyat oldu, gözünü aldılar
Amedspor'dan Oğuz Aydın için sürpriz hamle

Yok artık Amedspor!

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nın kadrosu resmen dağıldı

Fenomen dizinin kadrosu resmen dağıldı
Havalimanında korku dolu anlar: Otomobil pistteki özel uçağa çarptı!

Havalimanında korku dolu anlar: Otomobil pistteki özel uçağa çarptı!
Sıcaklıklar arttı, istila başladı

Sıcaklıklar arttı, istila başladı! Bölge halkı tedirgin
Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay'dan köpek saldırısında emsal karar

Yargıtay'dan "köpek saldırılarında" emsal karar
Lukaku Fenerbahçe'de! İşte bonservisi

Ve Lukaku Fenerbahçe'de! İşte bonservisi