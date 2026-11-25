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Elazığ'da su kuyusuna düşen koyun, duyarlı vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Olay, Akçakiraz beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alandan geçen vatandaşlar su kuyusunun bulunduğu bölgeden koyun sesini duydu. Sesin geldiği yöne doğru giden vatandaşlar koyunun su kuyusuna düştüğünü fark etti. Vatandaşlar kuyuya düşen koyunu kendi imkanlarıyla bulunduğu bölgeden kurtardı. Koyunun sahibine ulaşamayan vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kaybolan koyunu sahibine ulaştırmak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı