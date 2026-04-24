Ekonomik ömrünü tamamlamış 35 yıllık vana değiştirildi

Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürü Cengiz Gülebay, Burhanettin Onat Caddesi üzerinde Ana İsale Hattı'nda 35 yıl önce imalatı yapılan ve ekonomik ömrünü tamamlamış hattaki vana arızasının giderildiğini açıkladı. Cengiz Gülebay, Muratpaşa'da 10 mahalleyi etkileyen hatta yeniden su verildiğini belirterek, kesintisiz içme suyu sağlayacak bir sistemi hayata geçirdiklerini ifade etti.

ASAT Genel Müdürlüğü Muratpaşa ilçesi Burhanettin Onat Caddesi üzerinde, Çağlayan Depo ile Kundu Oteller Bölgesi'ni birbirine bağlayan ana isale hattında önemli bir yenileme çalışması gerçekleştirdi. Burhanettin Onat Caddesi üzerinde 35 yıl önce imalatı yapılan Ana İsale Hattı'nda hat vanası arızası nedeniyle 22 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de çok kapsamlı bir çalışma başlattı. Yaklaşık 30 personelin katıldığı çalışmada contasından su kaçıran ve bu su nedeniyle zaman zaman trafik kazalarına neden olan, ekonomik ömrünü tamamlamış 1000 mm çapında ana hat vanası değiştirildi. ASAT ekipleri, vatandaşların su kesintisi ve basınç düşüklüğünden fazla etkilenmemesi için yoğun çalışmalarını tamamlayarak sisteme yeniden su verdi.

"Trafik yoğunluğu nedeniyle tatil günü planladık"

Yapılan çalışmaya ilişkin bilgi veren ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay, "1000'lik ana isale boru hattı üzerindeki vana ve vantuzu uzun süredir değiştirmeyi planlıyorduk. Bu çalışma esnasında Şirinyalı, Fener, Çağlayan, Haşimişcan, Sinan, Zerdalilik, Gençlik, Demircikara, Yeşilbahçe, Burhanettin Onat, Çaybaşı ve Güzeloba Mahalleleri'nde su kesintisi yaşandı. Bu çalışmayı bir tatil gününe denk getirerek planladık. Burhanettin Onat Caddesi, Antalya'nın en yoğun trafik yükünü taşıyan caddelerinden biri olduğu için trafik sıkıntısı yaşanmaması adına özellikle tatil gününü tercih ettik. Akşam saat 22.00'de başlayan çalışma, ertesi gün saat 19.00'da tamamlandı" dedi.

35 yıllık vana değiştirildi

Çalışmanın planlanandan uzun sürmesinin nedenine de değinen Gülebay, "Vana ve vantuz değişimi sırasında ana isale hattının menhol içerisindeki taban betonuna çok yakın geçmesi nedeniyle betonu kırmak zorunda kaldık. Bu durum çalışmanın süresini uzattı. Ancak bugün itibarıyla hem trafiği yeniden açtık hem asfalt çalışmasını tamamlayarak arızaları giderdik. Yaklaşık 35 yıldır kullanılan ve artık işlevini yitirmiş borular ile menholdeki vanayı yeniledik. Bu çalışma ile Antalya'nın yaklaşık 50 yılını kapsayacak bir altyapı oluşturuldu. Kentimize sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlayacak bir sistemi hayata geçirdik" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı