Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ekinözü'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki sarı benekli semender görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ekinözü'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki sarı benekli semender görüntülendi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, Aşağı İçmeler mevkisindeki ormanlık alanda nesli tükenme tehlikesi altındaki sarı benekli semender görüldü. Siyah gövdesindeki sarı benekleriyle dikkat çeken semenderi bir vatandaş fotoğrafladı.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki sarı benekli semender görüldü.

Ekinözü ilçesi Aşağı İçmeler mevkisinde ormanlık alanda nesli tükenme tehlikesi altında olan sarı benekli semender görüldü. Halk arasında Türk semenderi veya Anadolu semenderi olarak da bilinen sarı benekli semender, siyah gövdesi üzerindeki sarı benekleriyle dikkat çekti.

Semenderi gören bir vatandaş o anları fotoğrafladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 39 sitede yayınlandı.
Gaziantep'te düğünü kana bulayan saldırıda karar! 2 kardeşe müebbet, çocuğa 25 yıl hapis

Düğün alanına kurşun yağdırmışlardı! 2 kardeşe müebbet hapis
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümete yakın yazar oran verdi! İşte asgari ücret için masadaki rakamlar

Hükümete yakın yazar oran verdi! İşte asgari ücret için masadaki rakamlar
'Kocan bana yazıyor' diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu

"Kocan bana yazıyor" diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu
ABD seçimleri sonrası altın uçuşa geçti! Yeni hedef 7 bin lira

Piyasalar fena karıştı! Uçuşa geçti, son 2 haftanın zirvesinde
Markette yağma girişimi! Kendisini fark eden güvenlik görevlisini bıçakladı

Markette yağma girişimi! Sonu kötü bitti

'Son Durak' filmi gibi olay! 5 ay sonra o da aynı şekilde can verdi

Son Durak filmi gerçek oldu! 5 ay arayla iki benzer ölüm
Altın iki haftanın zirvesinde! Dev bankadan yatırımcının yüzünü güldürecek yeni tahmin

Altında son 2 haftanın rekoru! Dev bankadan yüzleri güldürecek tahmin
ABD'de seçim bitti, gözler İran'a çevrildi! Trump'tan dikkat çeken hamle

Seçimi kaybeden Trump'tan hamle! En özel silahı bölgeye gönderdi