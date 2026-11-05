Ekinözü'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki sarı benekli semender görüntülendi

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Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki sarı benekli semender görüldü.

Ekinözü ilçesi Aşağı İçmeler mevkisinde ormanlık alanda nesli tükenme tehlikesi altında olan sarı benekli semender görüldü. Halk arasında Türk semenderi veya Anadolu semenderi olarak da bilinen sarı benekli semender, siyah gövdesi üzerindeki sarı benekleriyle dikkat çekti.

Semenderi gören bir vatandaş o anları fotoğrafladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı