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Efeler'de gıda denetimleri aralıksız sürüyor

Efeler'de gıda denetimleri aralıksız sürüyor
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Aydın'ın Efeler ilçesinde, güvenilir gıdaya erişim için unlu mamul üretim yerleri ve Cumartesi Pazarı'nda denetimler yapıldı. Hijyen, üretim süreçleri ve etiket bilgileri kontrol edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla unlu mamul üretim yerleri ile Cumartesi Pazarı'nda denetimler gerçekleştirildi.

Efeler ilçesinde gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik denetim çalışmaları aralıksız devam ediyor. Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından Ata Mahallesi'nde faaliyet gösteren unlu mamul üretim işletmelerinde denetimler gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde işletmelerin hijyen şartları, üretim süreçleri, kullanılan hammaddeler, ürünlerin muhafaza şartları ve mevzuata uygunluk durumları detaylı şekilde incelendi. Denetim programı kapsamında Soğukkuyu mevkiinde kurulan Cumartesi Pazarı'nda da kontroller yapıldı. Pazarda satışa sunulan gıda ürünleri etiket bilgileri, muhafaza şartları ve genel hijyen kuralları açısından değerlendirilirken, satıcılara gıda güvenilirliği konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasının sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin yıl boyunca hem hafta içi hem de hafta sonu aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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