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Edirne'de sağanak günlük hayatı etkiledi

Edirne'de sağanak günlük hayatı etkiledi
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Edirne’de etkili olan sağanak yağış, kentte günlük hayatı etkiledi.

Edirne'de etkili olan sağanak yağış, kentte günlük hayatı etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kentte başlayan sağanak yağışla birlikte vatandaşlar, yağıştan korunmak için iş yerlerinin tenteleri ile otobüs duraklarına sığındı. Şemsiyesi bulunmayanlar ise ıslanmamak için koşarak kapalı alanlara geçti.

Yağışın etkisiyle kentin bazı noktalarında su birikintileri meydana gelirken, sürücüler trafikte kontrollü şekilde ilerledi. Yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, sağanağın etkisini kaybetmesinin ardından kentte yaşam normal akışını sürdürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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