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4 kişi yakalayamadı: Dev turna balığı son anda nehre kaçtı

4 kişi yakalayamadı: Dev turna balığı son anda nehre kaçtı
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Edirne Meriç Nehri'nde balıkçıların oltasına takılan dev turna balığı, dört kişinin uğraşına rağmen kıyıya çıkamayarak son anda kaçtı. Yaşanan heyecan dolu anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Edirne'de Meriç Nehri'nde balık tutan vatandaşlar, oltaya takılan dev turna balığı nedeniyle heyecan dolu anlar yaşadı. Oltaya takılan balığın büyüklüğü karşısında tek başına yetersiz kalan balıkçıya çevrede bulunan üç kişi daha yardım etti.

Toplam 4 kişinin büyük uğraş verdiği turna balığı, kıyıya çıkarılmak üzereyken son bir hamle yaparak ellerinden kurtuldu. Dakikalar süren mücadelenin ardından özgürlüğüne kavuşan dev turna balığı yeniden Meriç Nehri'nin sularına karıştı.

Balığın kaçışı hem balıkçılar hem de çevrede bulunan vatandaşlar arasında şaşkınlık oluştururken, yaşanan heyecan dolu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Büyük mücadeleye rağmen avın kaçması, izleyenlere "Böylesi de balıkçılığın bir parçası" dedirtti.

Meriç Nehri'nde yaşanan bu ilginç olay, balıkçılar için unutulmaz bir anı olarak hafızalara kazındı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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