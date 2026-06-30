Haberler

Çilek Dolunayı Edirne semalarını aydınlattı

Çilek Dolunayı Edirne semalarını aydınlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yılın dikkat çeken gök olaylarından Çilek Dolunayı, Edirne semalarında yüksek katlı binalarla oluşturduğu kartpostallık manzaralarla izleyenleri hayran bıraktı.

Edirne semalarında yükselen Çilek Dolunayı, yüksek katlı binalarla oluşturduğu görsel şölenle izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Yılın dikkat çeken gök olaylarından biri olarak kabul edilen Çilek Dolunayı, Edirne'de etkileyici görüntüler oluşturdu. Kentin farklı noktalarından görülebilen dolunay, özellikle yüksek katlı binaların üzerinden yükselirken ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Adını renginden değil, Kuzey Amerika'da çilek hasadı dönemine denk gelmesinden alan Çilek Dolunayı, parlak görüntüsüyle yaz gecesine ayrı bir atmosfer kattı. Gökyüzünü izlemek için dışarı çıkan vatandaşlar ile fotoğraf tutkunları, bu eşsiz anları cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle görüntüledi.

Gökyüzünü aydınlatan Çilek Dolunayı, Edirne semalarında gece boyunca görsel bir şölen sundu. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Almanya'daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli

6 kişiyi öldüren saldırgan Türk çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor

40 yıldır Mekke'de mahsur! Yaşlı adam Türkiye'ye çağrıda bulundu
Fransa'da Kante depremi

Fransa'da Kante depremi!
SMA'lı bebeğin annesiyle yaşanan diyalog tepki çekti, Gökhan Güney'den açıklama geldi

Sahnede acılı annenin sözünü kesen ünlü şarkıcıdan açıklama var
Canlı yayın açıp 5 kişiyi bıçaklayan ve 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Arda Küçükyetim, cezaevinde intihar etti

Canlı yayın açıp önüne çıkanı bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti
Polonya Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Szota: Rusya ile silahlı çatışma yakın

Uyarı direkt istihbarat teşkilatı başkanından: Silahlı çatışma yakın
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık'ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı

Eski Kızılay başkanının kızının cezaevine girdiği ortaya çıktı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı

Sözleri tepki çeken komedyen Deniz Göktaş için harekete geçildi