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Eber Gölü'nde Allı Turnalar Görsel Şölen Sundu

Eber Gölü'nde Allı Turnalar Görsel Şölen Sundu
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Eber Gölü, göç döneminde yüzlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor. Halk arasında 'allı turna' olarak bilinen flamingolar, göl yüzeyinde drone ile havadan görüntülendi. Suların çekildiği ve sazlıkların yoğunlaştığı alanlarda büyüleyici manzaralar oluşturan kuşlar, bölgenin ekolojik önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bulunan Eber Gölü, son dönemde ev sahipliği yaptığı konuklarıyla adeta görsel bir şölene sahne oluyor. Halk arasında "allı turna" olarak bilinen yüzlerce flamingo, göl yüzeyinde drone ile havadan görüntülendi.

Doğal güzellikleri ve zengin biyoçeşitliliğiyle bölgenin en önemli sulak alanlarından biri olan Eber Gölü, göç döneminde allı turnaların vazgeçilmez durağı haline geldi. Yemlenmek ve dinlenmek için gölü mesken tutan zarif kuş sürüsü, suların çekildiği ve sazlıkların yoğunlaştığı alanlarda büyüleyici manzaralar oluşturdu.

Yerel halk tarafından "arı turna" adıyla da anılan ve pembe ile beyazın eşsiz tonlarını barındıran flamingoların süzülüşü ve su üzerindeki zarafeti, havadan kaydedilen görüntülerle gözler önüne serildi. Doğa ve fotoğraf tutkunlarının büyük ilgisini çeken bu görsel şölen, Eber Gölü'nün ekolojik önemini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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