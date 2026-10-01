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Düzce Kaynaşlı'da ikinci heyelan bölgesinde İl Özel İdaresi taş tahkimatı yaptı

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Düzce Kaynaşlı'da ikinci heyelan bölgesinde İl Özel İdaresi taş tahkimatı yaptı
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Düzce Kaynaşlı'da Tavak ve Çamoluk köyleri grup yolunda aşırı yağış sonrası ikinci heyelan bölgesinde İl Özel İdaresi ekipleri taş tahkimatı ve dolgu yaptı. Çalışmalarla yol stabilize edilerek riskli alan güçlendirildi, ulaşımın daha güvenli sürdürülmesi amaçlandı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde aşırı yağışların ardından meydana gelen heyelan nedeniyle zarar gören grup yolunda ekipler çalışma gerçekleştirdi.

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Kaynaşlı ilçesine bağlı Tavak ve Çamoluk köyleri grup yolunda aşırı yağışların ardından meydana gelen ikinci heyelan bölgesinde çalışma yaptı. Heyelanın meydana geldiği bölgede ekipler tarafından taş tahkimatı ve dolgu çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarla yolun stabilizasyonu sağlanarak ulaşımın daha güvenli şekilde sürdürülmesi amaçlandı.

Bölgede gerçekleştirilen çalışmaların ardından heyelan nedeniyle oluşan riskli alanın güçlendirilmesi sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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