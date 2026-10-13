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Düzce İl Özel İdaresi, Yığılca Tıraşlar Köyü'nde trafik levhalarını düzenliyor

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Düzce İl Özel İdaresi, Yığılca Tıraşlar Köyü'nde trafik levhalarını düzenliyor
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Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Yığılca ilçesine bağlı Tıraşlar Köyü'nde trafik levhalarını düzenliyor. Çalışmayla işaret ve levhaların daha etkin hale getirilmesi, sürücülerin güvenli seyahat etmesi ve trafik risklerinin azaltılması hedefleniyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Yığılca ilçesine bağlı Tıraşlar Köyü'nde trafik levhalarını düzenleyerek sürücülerin daha güvenli ulaşım sağlaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce İl Özel İdaresi, köy yollarında ulaşım güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Yığılca ilçesine bağlı Tıraşlar Köyü'nde trafik levhalarının yerleştirilmesi ve düzenlenmesi için çalışma gerçekleştiriliyor.

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalarla yol güzergahlarında trafik işaret ve levhalarının daha etkin hale getirilmesi, sürücülerin güvenli seyahat etmesi ve yaşanabilecek trafik risklerinin azaltılması hedefleniyor.

Düzce İl Özel İdaresi, köy yollarında trafik ve ulaşım güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarını belirlenen program doğrultusunda sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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