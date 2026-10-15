Düzce İl Özel İdaresi, Kaymakçı-Çalılık bağlantı yolunda sathi kaplamayı tamamladı

Düzce İl Özel İdaresi, Kaymakçı-Çalılık bağlantı yolunda sathi kaplamayı tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce İl Özel İdaresi, Kaymakçı ve Çalılık köylerini birbirine bağlayan yolda sathi kaplama çalışmasının tamamlandığını bildirdi. Bu sayede Merkez ilçedeki Kaymakçı ile Çilimli'deki Çalılık arasındaki ulaşım daha güvenli ve konforlu hale geldi.
DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi, Merkez ilçeye bağlı Kaymakçı köyü ile Çilimli ilçesine bağlı Çalılık köyü arasındaki bağlantı yolunda yürütülen sathi kaplama çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.
Düzce İl Özel İdaresi tarafından köy yollarında ulaşım konforunun ve trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Merkez ilçeye bağlı Kaymakçı köyü ile Çilimli ilçesine bağlı Çalılık köyünü birbirine bağlayan yolda sathi kaplama (soğuk asfalt) çalışması gerçekleştirildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmaların tamamlanmasıyla bağlantı yolu daha güvenli ve konforlu hale getirildi.