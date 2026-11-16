Düzce İl Özel İdaresi, Doğanlı Köyü'nde sıcak asfalt serimine başladı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi, merkeze bağlı Doğanlı Köyü'nde sıcak asfalt serim çalışmalarına başladı. Çalışmalarla köy yollarında ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Düzce İl Özel İdaresi, köy yollarının ulaşım kalitesini artırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Düzce merkeze bağlı Doğanlı Köyü'nde sıcak asfalt serim çalışmalarına başlandı. İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, köylerde daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak amacıyla yol çalışmalarının planlı ve programlı bir şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı