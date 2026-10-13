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Düzce İl Özel İdaresi, Çilimli Hızardere Köyü'nde asfalt yama çalışması yürütüyor

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Düzce İl Özel İdaresi, Çilimli Hızardere Köyü'nde asfalt yama çalışması yürütüyor
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Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Çilimli Hızardere Köyü'nde bozulan yol bölümlerinin yenilenmesi için asfalt yama çalışması yürütüyor. Çalışmalarla köy yolundaki bozulmaların giderilmesi, sürüş şartlarının iyileştirilmesi ve ulaşım güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Çilimli ilçesine bağlı Hızardere Köyü'nde bozulan yol bölümlerinin yenilenmesi amacıyla asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce'de köy yollarının ulaşım standartlarının yükseltilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Düzce İl Özel İdaresi ekipleri bu kapsamda Çilimli'ye bağlı Hızardere Köyü'nde çalışma yürütüyor. Köy yolunda zamanla bozulan ve bakım ihtiyacı oluşan noktalarda asfalt yama uygulaması gerçekleştiriliyor. Çalışmalarla yol yüzeyindeki bozulmaların giderilmesi ve sürüş şartlarının iyileştirilmesi hedefleniyor. Düzce İl Özel İdaresi, köylerde ulaşım konforunun ve yol güvenliğinin artırılmasına yönelik bakım ve onarım çalışmalarının belirlenen plan ve program doğrultusunda devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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