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Düzce İl Özel İdaresi, Akçakoca'da toprak kayması sonrası yolu güvenli hale getirdi

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Düzce İl Özel İdaresi, Akçakoca'da toprak kayması sonrası yolu güvenli hale getirdi
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Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Akçakoca'ya bağlı Yeşilköy köyünde yoğun yağışların yol açtığı toprak kaymasına müdahale etti. Ekipler, bölgede yol stabilizasyonunu sağlayarak ulaşım güvenliği için gerekli düzenlemeleri tamamladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Akçakoca ilçesine bağlı Yeşilköy köyünde yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kaymasının ardından yol güvenliğini sağlamak amacıyla çalışma gerçekleştirdi.

Düzce'de etkili olan yoğun yağışların yol açtığı olumsuzlukların giderilmesi amacıyla Düzce İl Özel İdaresi ekipleri sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Akçakoca ilçesine bağlı Yeşilköy köyünde yoğun yağışlar sonucu meydana gelen toprak kaymasına ekipler tarafından müdahale edildi. Ulaşım güvenliğinin sağlanması amacıyla bölgede gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yolun stabilizasyonu sağlanarak gerekli düzenlemeler tamamlandı. Düzce İl Özel İdaresi yetkilileri, vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak ve yoğun yağışların neden olduğu olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla il genelindeki çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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