Düzce'de ormanlık alanlara giriş ve piknik yasağı

Düzce Valiliği, havaların ısınmasıyla birlikte kent genelinde yangın riski yüksek ormanlık alanlara giriş ve piknik yasağı getirdi. Anız yakmak da yasaklandı. Denetimler fotokapan ve dronlarla yapılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, 2026 yılı Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu kararlarının yürürlüğe girdiği bildirildi. Alınan önlemler kapsamında, tel örgüyle koruma altına alınan yangın riski yüksek ormanlar ile ağaçlandırma sahalarına görevli personel haricinde giriş ve çıkışlara izin verilmeyeceği belirtildi.

Piknik yasağı getirilen bölgeler

Karar doğrultusunda kent genelinde piknik yapılmasının yasaklandığı bölgeler şu şekilde belirlendi:

"Kaynaşlı ilçesinin kuzeyindeki Darıyeri ve Düzce Orman İşletme Şeflikleri sınırlarındaki ağaçlandırma sahaları, Gümüşova-Nüfren Karayolu'nun sağ ve solunda kalan ormanlık alanlar, Düzce-Akçakoca Karayolu çevresindeki ormanlar, Düzce-Yığılca Karayolu güzergahındaki ormanlık bölgeler, Kalıcı Konutlar'ın kuzey kısmındaki yaklaşık 331 hektarlık ağaçlandırma sahası, Yığılca-Alaplı yolu Derebaşı mevkiindeki ormanlık alanlar, Gölyaka ilçesi Bakacak mevkisindeki ormanlar ile Bahçeşehir çevresindeki ağaçlandırma sahaları."

Anız yakmak yasak

Açıklamada, orman köyleri de dahil olmak üzere tüm yerleşim alanlarında anız ve benzeri bitki örtüsünün yakılmasının kesinlikle yasak olduğu vurgulandı. Ateş yakılmasına yalnızca önceden belirlenmiş ve izin verilmiş piknik alanlarında, gün batımına kadar müsaade edileceği kaydedildi.

Alınan kararların tavizsiz uygulanacağı belirtilen açıklamada, orman çevrelerinde emniyet ve jandarma birimlerince denetimlerin artırılacağı, yangına hassas bölgelerin fotokapan ve dronlar ile havadan ve karadan takip edileceği ifade edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
