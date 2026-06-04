Özel öğrenciler için meslek okulu

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, yapımında sona gelinen 16 sınıflı Özel Eğitim Meslek Okulu'nda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Makas, okulun kısa sürede hizmete açılacağını belirtti.

Vali Mehmet Makas, inşaatında sona gelinen 16 sınıflı Özel Eğitim Meslek Okulu'nda incelemelerde bulundu. Yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Mehmet Makas, okul binasında yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi. Özel öğrencilerin bireysel yeteneklerini keşfetmelerine ve mesleki beceriler kazanmalarına katkı sağlayacak eğitim yatırımının önemine dikkat çeken Vali Mehmet Makas, okulun en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını ifade etti. Kamu kaynaklarının vatandaşların hizmetine sunulması noktasında çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirten Makas, eğitim alanındaki yatırımların devam edeceğini vurguladı. Tamamlandığında modern eğitim imkanları sunacak olan okulun, özel öğrencilerin mesleki gelişimlerine önemli katkılar sağlaması hedefleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı