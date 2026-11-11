Düzce'de OSB yakınına karbon salınımına karşı bin 500 fidan dikildi

Düzce'de sanayinin çevresel etkilerini azaltmak gayesiyle Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki 30 bin metrekarelik alanda bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Düzce'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla düzenlenen fidan dikim etkinliğine kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fabrikaların karbon salınımının etkilerine karşı yeşil alanların artırılması hedefiyle Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki alana ceviz, sedir ve selvi türlerinden oluşan toplam bin 500 fidan dikildi.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Düzce Valisi Mehmet Makas, "Bugün 30 bin metrekarelik bir sahada bin 500 fidanımızı toprakla buluşturmak için bir aradayız. Ana sınıfı öğrencilerimizden büyüklerimize, sendikalarımızdan sivil toplum kuruluşlarımıza kadar herkes burada. 415 bin Düzceliyi temsilen bu etkinlikte yer alıyoruz. Özellikle karbon salınımıyla mücadele noktasında etkili olacak bir ağaçlandırma çalışması gerçekleştiriyoruz. İnşallah diktiğimiz bütün fidanlar tutar. Çünkü Düzce münbit ve bereketli bir yer" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı