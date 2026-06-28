Köye inen ayı köylülere heyecan ve korku yaşattı

Düzce'de köye gece saatlerinde inen ayı, köylülere büyük heyecan ve korku yaşattı. Ayıyı görüntülemek isteyen köylüler, üzerlerine gelince panik yaşadı. Görüntülemeye çalışan köylünün eşi ise korku ile eşine eve girmesi için defalarca yalvardı.

Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Kersendüzü köyüne gece saatlerinde bir ayı indi. Yiyecek arayan ayı, soğukkanlı olarak köyde dolaşmaya başladı. Ayıyı gören köylüler ise cep telefonları ile o anları görüntülemeye çalıştı. Ayı yavaş ve sakin tavırlarla ilerlerken üzerlerine doğru gelmesi ise bazı köylüleri eğlendirirken bazı köylüler ise heyecan ve korku yaşadı. Özellikle video kaydı yapan köylülerden birisinin karısı eşini eve girmesi için defalarca çağrı yaptı. Ancak ayıyı yakından görmek isteyen köylü, ayı iyice yaklaşana kadar görüntülemeye devam etti.

Köylüler kendilerine iyice yaklaşan ayıya bağırmasıyla ayı ormanın içine kaçarak gece karanlığında gözlerden kayboldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı