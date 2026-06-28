Haberler

Köye inen ayı köylülere heyecan ve korku yaşattı

Köye inen ayı köylülere heyecan ve korku yaşattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Kersendüzü köyüne gece saatlerinde inen ayı, köylüler arasında heyecan ve korkuya neden oldu. Ayıyı cep telefonuyla görüntülemek isteyen köylüler, hayvanın üzerlerine gelmesiyle panik yaşadı. Bir köylünün eşi, korku içinde eşini eve girmesi için defalarca uyardı. Ayı, köylülerin bağırmasıyla ormana kaçarak kayboldu.

Düzce'de köye gece saatlerinde inen ayı, köylülere büyük heyecan ve korku yaşattı. Ayıyı görüntülemek isteyen köylüler, üzerlerine gelince panik yaşadı. Görüntülemeye çalışan köylünün eşi ise korku ile eşine eve girmesi için defalarca yalvardı.

Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Kersendüzü köyüne gece saatlerinde bir ayı indi. Yiyecek arayan ayı, soğukkanlı olarak köyde dolaşmaya başladı. Ayıyı gören köylüler ise cep telefonları ile o anları görüntülemeye çalıştı. Ayı yavaş ve sakin tavırlarla ilerlerken üzerlerine doğru gelmesi ise bazı köylüleri eğlendirirken bazı köylüler ise heyecan ve korku yaşadı. Özellikle video kaydı yapan köylülerden birisinin karısı eşini eve girmesi için defalarca çağrı yaptı. Ancak ayıyı yakından görmek isteyen köylü, ayı iyice yaklaşana kadar görüntülemeye devam etti.

Köylüler kendilerine iyice yaklaşan ayıya bağırmasıyla ayı ormanın içine kaçarak gece karanlığında gözlerden kayboldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek

Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
CHP'li vekilden 'Yeni partinin ismi ne olacak?' sorusuna yanıt: 'Yürüyüş' olmayacak

CHP'li isimden "Yeni partinin ismi ne olacak?" sorusuna net yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alman çift, hamburger ve kolaya ödedikleri servet ödedi

Alman çift, hamburger ve kolaya resmen cüzdanı bıraktı
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü! Askerler değerli eşyaları çaldı

Askerlere bak sen! Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü
Yatsı namazı öncesi cami cemaatine bıçaklı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti

Yatsı namazı öncesi cami kana bulandı! Hayatını kaybedenler var
Faruk Turgut'un sözleri Can Yaman'ı küplere bindirdi: Senin bütçen benim kaşeme yetmez

Eski yapımcısına ateş püskürdü: Senin bütçen benim kaşeme yetmez
Taksicinin 300 dolarlık 'turist oyunu' müşteri Türkçe konuşunca elinde patladı

Bak sen şu işe! İngilizce konuşan müşteriye taksiciden akılalmaz tuzak
Irak'ı ayağa kaldıran yolsuzluk operasyonu! Siyasetçilerin evleri basıldı

Komşuyu ayağa kaldıran operasyon! Siyasetçilerin evlerini bastılar
Avusturya, 90+6'da attığı golle Dünya Kupası'ndaki yolculuğunu devam ettirdi

Yok böyle maç! 90+6'da attıkları golle elenmekten son anda kurtuldular