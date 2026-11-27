Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen "Şehitlerimiz için her bir fidan, geleceğimiz için bin nefes" projesi kapsamında Gümüşova ilçesine bağlı Yongalık köyünde 65 şehidin anısına 65 fidan dikildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, aziz şehitlerin hatıralarını yaşatmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. "Şehitlerimiz için her bir fidan, geleceğimiz için bin nefes" projesi çerçevesinde Gümüşova ilçesine bağlı Yongalık köyünde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe emniyet personeli, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Şehitlerin hatıraları fidanlarla yaşatılacak

Etkinlik kapsamında 65 şehidin anısına 65 fidan toprakla buluşturuldu. Emniyet personeli, protokol üyeleri ve öğrenciler, şehitlerin hatıralarını yaşatmak için birlikte fidan dikti. Hem şehitlerin aziz hatıralarının yaşatılması hem de öğrencilerde çevre bilincinin geliştirilmesi amaçlanan etkinlik, milli ve manevi değerlerle doğa sevgisini bir araya getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı