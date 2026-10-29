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DSİ 8. Bölge Müdürü Yavuz, Tercan'da sifon ve Karasu Nehri çalışmalarını inceledi

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DSİ 8. Bölge Müdürü Yavuz, Tercan'da sifon ve Karasu Nehri çalışmalarını inceledi
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DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Erzincan'ın Tercan ilçesinde Tercan Sol Sahil Sifon Yenileme işi ve Karasu Nehri'ndeki makineli çalışmaları yerinde inceledi. Yavuz, 82. Şube Müdürü Ragıp Taner Yılmaz ile sahaları ziyaret edip yetkililerden bilgi aldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Erzincan'ın Tercan ilçesinde yapım çalışmaları devam eden Tercan Sol Sahil Sifon Yenileme işi ile Karasu Nehri'nde yürütülen makineli çalışmaları yerinde inceledi.

Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, beraberindeki 82. Şube Müdürü Ragıp Taner Yılmaz ile birlikte çalışma sahalarını ziyaret ederek yürütülen faaliyetlerin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İncelemeler sırasında projelerde gelinen aşama ve kaydedilen ilerlemeler değerlendirilirken, sahadaki çalışmaların mevcut durumuna ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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