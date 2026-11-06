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DPÜ'nün sıfır atık sergisi ve termal boya projesi COP31'de yer alacak

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DPÜ'nün çevresel sürdürülebilirlik ve sıfır atık alanındaki iki projesi, 9-20 Kasım 2026'da Antalya EXPO'da düzenlenecek COP31'de uluslararası katılımcılara tanıtılacak. YÖK'ün akademik değerlendirmesiyle kabul edilen sergi ve termal boya projesi COP31'de tanıtılacak.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) çevresel sürdürülebilirlik ve sıfır atık alanında geliştirdiği iki önemli proje, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı ( Cop31 ) kapsamında uluslararası katılımcılara tanıtılacak.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, bilimsel araştırmaları ve sanatsal çalışmalarıyla uluslararası alanda adından söz ettirmeye devam ediyor. Üniversitenin yenilikçi projeleri, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya EXPO'da gerçekleştirilecek COP31 programında yer almaya hak kazandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan akademik değerlendirme sonucunda kabul edilen projeler, çevresel sürdürülebilirlik, sıfır atık ve yenilikçi teknolojiler alanında önemli katkılar sunmayı hedefliyor.

100 tasarımcı ile sıfır atık sergisi

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Levent Mercin tarafından hazırlanan "100 Tasarımcı ile Sıfır Atık Sergisi", COP31 YÖK Yeşil Alan programı kapsamında dijital afiş sergisi olarak ziyaretçilerle buluşacak. Çevre bilinci ile sanatsal üretimi bir araya getiren uluslararası sergi, 9 Kasım 2026 tarihinde Antalya EXPO'da 7 numaralı ekranda gösterilecek. Sergiyle sıfır atık konusunda farkındalık oluşturulması ve tasarımın çevresel sorunlara yönelik çözüm arayışlarındaki rolünün vurgulanması amaçlanıyor.

Sürdürülebilir termal boya projesi de COP31'de

Üniversitenin COP31 kapsamında tanıtılacak bir diğer çalışması ise "Sürdürülebilir Yenilikçi Termal Boya Türevlerinin Üretilmesi" başlıklı proje oldu. Prof. Dr. Fatih Şen ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Selçuk Erdoğan'ın danışmanlığında, Dr. Ramazan Bayat, Dr. Muhammed Bekmezci, Merve Akın ve Muhammed Hasan Izuddin'den oluşan SRG Carbon Takımı tarafından yürütülen proje, 9-12 Kasım 2026 tarihleri arasında uluslararası katılımcılara sunulacak.

TEKNOFEST'te iki önemli ödül kazandı

SRG Carbon Takımı tarafından geliştirilen proje, TEKNOFEST 2025 Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'nda Türkiye üçüncülüğü elde etmiş, aynı zamanda En Yüksek Ticarileştirme Potansiyeli Ödülü'ne layık görülmüştü.

COP31 programına davet edilen iki proje ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin bilimsel araştırma altyapısı, sanatsal üretimi ve yenilikçi teknolojileri uluslararası platformda temsil edilecek. Üniversitenin çevresel sürdürülebilirlik, sıfır atık ve yenilikçi bilimsel çalışmalar alanındaki faaliyetleri, küresel ölçekte tanıtılma fırsatı bulacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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