Dokuzdeğirmen Köyü'nde Heyelan Çalışmaları Sürüyor

Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen Köyü'nde meydana gelen heyelan sonrası bölgede başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, heyelan alanında zeminin stabilizasyonunu sağlamak ve kırsal altyapının güvenliğini güçlendirmek amacıyla taş tahkimatı ve dolgu çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekiplerin sahadaki çalışmalarını planlanan program doğrultusunda sürdürdüğü belirtilirken, heyelan bölgesinin güvenli ve daha dayanıklı hale getirilmesi hedefleniyor.

Düzce İl Özel İdaresi tarafından kırsal bölgelerde altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların ihtiyaç ve öncelikler doğrultusunda devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı