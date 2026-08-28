Dokuzdeğirmen Köyü'nde Heyelan Çalışmaları Sürüyor
Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen Köyü'nde meydana gelen heyelan sonrası Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, zemin stabilizasyonu ve kırsal altyapının güvenliğini artırmak için taş tahkimatı ve dolgu çalışmaları yapıyor. Bölgenin daha dayanıklı hale getirilmesi hedeflenirken, çalışmalar ihtiyaç ve öncelikler doğrultusunda devam edecek.
Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen Köyü'nde meydana gelen heyelan sonrası bölgede başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, heyelan alanında zeminin stabilizasyonunu sağlamak ve kırsal altyapının güvenliğini güçlendirmek amacıyla taş tahkimatı ve dolgu çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekiplerin sahadaki çalışmalarını planlanan program doğrultusunda sürdürdüğü belirtilirken, heyelan bölgesinin güvenli ve daha dayanıklı hale getirilmesi hedefleniyor.
Düzce İl Özel İdaresi tarafından kırsal bölgelerde altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların ihtiyaç ve öncelikler doğrultusunda devam edeceği bildirildi.