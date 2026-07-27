Haberler

Rize'de 'Kuru Kafa Kelebeği' Panik Yarattı

Rize'de 'Kuru Kafa Kelebeği' Panik Yarattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize’de görülen ‘Kuru kafa kelebeği’ vatandaşlara ‘Yeni bir istilacı tür mü’ dedirtti.

Rize'de görülen 'Kuru kafa kelebeği' vatandaşlara 'Yeni bir istilacı tür mü' dedirtti.

Bir süredir Vampir Kelebek olarak bilinen Ricania Simulans, son zamanlarda Amerikan Beyaz Kelebeği'ne ait tırtıl ve kızılağaç kurtlarının gündeme gelmesiyle panik halinde kolan Rize şehrinde artık tüm canlılar çiftçilerin dikkatini çekmeye başladı.

Hal böyleyken Rize'de patlıcan fidanı yaprağını yerken vatandaşın dikkatinden kaçmayan sarı tırtılda "Acaba yeni bir istilacı tür mü?" algısını ortaya çıkardı. Görülen canlının oldukça büyük ve etli olma özelliğine sahip olan ve 12-13 santimetreye kadar ulaşabilen uzunluklarıyla halk arasında Kuru Kafa Kelebeği olarak bilinen 'Acherontia atropos' türünün tırtılı olduğu anlaşılınca derin bir nefes alındı. Tamamen zararsız olan ve zehirli olmadıkları bilinen Kuru Kafa Kelebeği sadece tarım alanlarında veya bahçelerde özellikle patates, domates ve patlıcan gibi bitkilerin yapraklarını yiyerek beslenirler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ünlü fenomen Mesut Can Tomay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Ünlü fenomen Mesut Can Tomay gözaltında! Suçlama hayli ağır
Bilim insanlarından uyarı: 5 ilimiz ciddi risk altında

5 ilimiz ciddi risk altında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fuhuş operasyonunda çarpıcı detay! Sahibi kadın çıktı

Adliyeye götürülürken görüntülendi! Sahibi kadınmış
İfade sorusu soruldu, Mahsun Kırmızıgül karşı çıktı: Bilgilendirme amaçlı geldik

İfade sorusu soruldu, Mahsun Kırmızıgül karşı çıktı
Aileleriyle tartışıp evden kaçan genç kızlar, bakın ne halde bulundu

Aileleriyle tartışıp evden kaçan genç kızlar, bu halde bulundu

CHP İzmir'de temizlik: 3 ilçe başkanı görevden alındı

CHP'de 'Yeni Parti' temizliği: 3 ilçe başkanı görevden alındı
Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor

Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Sergen Yalçın'ın 'Bende yeri yok' diyerek gönderdiği yıldıza 20 milyon Euro'luk teklif

''Bende yeri yok" diyerek gönderdiği yıldıza 20 milyon Euro'luk teklif