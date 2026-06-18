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Rize'de Haziran ayında kar ve çığ temizleme çalışması

Rize'de Haziran ayında kar ve çığ temizleme çalışması
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Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kış şartları haziran ayında da devam ediyor. Rize'de İl Özel İdaresi ekipleri, çığ nedeniyle kapanan yayla yollarını açarak yaylacıların mağduriyetini gidermeye çalışıyor.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kıştan kalma görüntüler Haziran ayında da devam ediyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bu yıl etkili olan kış şartları bahar da da devam etti. Haziran ayında da karın yağdığı Rize'nin yüksek kesimlerinde Rize İl Özel İdaresi ekipleri yaylacıların mağduriyet yaşamaması için çalışma yapıyor.

İkizdere ilçesine bağlı Rüzgarlı Köyü'nün muhtarı İsmail Bayrak, bölgede çetin kış şartlarının ardından bahar ve yaz aylarında da doğayla mücadelenin bitmediğini belirerek yayla yolunun birçok noktasında çığ meydana geldiğini ifade etti. Bayrak "Yaylamız 2200 metre rakımda. Henüz ulaşamadık. Birçok yerde çığ düştüğü için araçla gitmek mümkün değildi. Özel İdare ekiplerimiz sağ olsun çığ düşen yerleri açarak yaylaya ulaşmaya çalışıyoruz. Daha önce yaya olarak yaylaya gittiğimizde birçok evde ayı zararını görmüştük. Yol açılınca zarar gören evlerin onarımını yapacağız" dedi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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