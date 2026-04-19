Doğu'da kar suları nehirleri coşturdu, barajlar doldu

Kış aylarında debisi düşen akarsular, bahar ile birlikte eriyen kar sularıyla yeniden yükselişe geçti. Erzincan'daki su kaynaklarındaki artış, bölge çiftçisinin yüzünü güldürdü ve baraj doluluk oranları da yükseldi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış aylarında debisi düşen akarsular, baharla birlikte eriyen kar sularının etkisiyle yeniden yükselişe geçti. Bölgedeki dereler ve nehirler coşkun akmaya başlarken, özellikle Erzincan'da su kaynaklarındaki artış dikkat çekti.

Dumlu Dağı'ndan doğan ve Erzincan'dan geçerek Murat Nehri ile birleşip Fırat Nehri'ni oluşturan Karasu Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi, bölge çiftçisinin yüzünü güldürdü. Kış aylarında debinin düşmesiyle ortaya çıkan nehir yatağındaki adacıklar ise yeniden sular altında kaldı.

Doğu Anadolu'daki arazilere hayat veren akarsuların debisinin artması, barajlara da olumlu yansıdı. Ağrı Diyadin'den doğan Murat Nehri ile Erzurum'daki Dumludağ'dan çıkan Karasu Nehri, Erzincan'ın ardından Elazığ sınırlarında birleşerek Fırat Nehri'ni oluşturuyor. Fırat; Tunceli, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep ve Şanlıurfa illerinden geçerek Suriye ve Irak topraklarına ulaşıyor. Burada Dicle Nehri ile birleşerek Şattülarap'ı oluşturuyor ve Basra Körfezi'ne dökülüyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte doğanın canlandığı Erzincan'da, yüksek kesimlerdeki karların erimesi ve yağışların etkisiyle baraj doluluk oranları da yükseldi. Erzincan Barajı'nda doluluk oranı yüzde 80'e, Tercan Barajı'nda ise yüzde 45'e ulaştı. Tarımın önemli geçim kaynaklarından biri olduğu bölgede, su seviyesindeki bu artış üreticiler için umut oldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi

"Heyet yola çıktı" diyen Trump'tan İran'a ateşkes resti
Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi

Trump'ın panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Özkan Yalım dosyasında yeni perde! 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı

Skandalda yeni perde! Bilgisayardan resmen cinsel video arşivi çıktı
500

Kuzenini tabancayla vurup intihar etti

Kanlı gece! Kuzenini vurup intihar etti
Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in gözaltı süresi uzatıldı

Gözaltındaki eski vali ile ilgili yeni gelişme
Taciz anı kamerada! Kitabın üzerine gizlediği telefonla kayda aldı

İnfial yaratan olay kamerada
Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş

Feci kazada hayatını kaybeden genç kadının kimliği belli oldu
Kuzenini tabancayla vurup intihar etti

Kanlı gece! Kuzenini vurup intihar etti
İstanbul ve Adana'da dev operasyon! 1107 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Yüzlercesini yan yana dizdiler
Arjantin Devlet Başkanı İsrail'de soluğu yine Ağlama Duvarı’nda aldı, desteğini tekrarladı

"Testereli" Başkan İsrail’de, soluğu yine Ağlama Duvarı’nda aldı