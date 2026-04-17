Doğu Anadolu barajlarında doluluk yüzde 58'i aştı

Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki barajların güncel doluluk oranları açıklandı. Bölge genelindeki barajların ortalama aktif doluluk oranı yüzde 58,20 olarak kayıtlara geçti.

DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, İl Koordinasyon Toplantısı'nda yaptığı sunumda; bölgede bulunan barajlardaki su seviyeleri ile ilgili oranları paylaştı. Erzurum'un önemli su kaynaklarından Palandöken Barajı yüzde 76,67 doluluk oranıyla güven verirken, Pazaryolu Barajı yüzde 70,57 seviyesine ulaştı. Buna mukabil Kuzgun Barajı yüzde 32,25, Demiröven Barajı yüzde 35,48 ve Narman Şehitler Barajı yüzde 40,96 doluluk oranlarında kalarak ortalamanın altında yer aldı.

Erzincan ve Ağrı'da Son Durum

Erzincan barajında doluluk oranı yüzde 87,84 gibi yüksek bir seviyede seyrederken, Turnaçayır Barajı yüzde 91,24 doluluk oranıyla dikkat çekti. Ancak Tercan Barajı yüzde 29,26 ile bölgenin en düşük su seviyesine sahip barajlarından biri oldu. Ağrı'da ise Yazıcı Barajı yüzde 59,15, Patnos Barajı ise yüzde 49,77 doluluk oranıyla ölçüldü. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı

Bir CHP'li belediyeye daha operasyon! Başkan ve eşi gözaltına alındı
100 bin üyeli terör yuvası! Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler

100 bin üyeli terör yuvası! Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler
Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı

Yaylada bulunan çifte cesedin ardından akılalmaz bir sebep çıktı

Bursa'da okullardaki saldırılara ilişkin paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı

'Sıra bende' demişti! Evinden çeşit çeşit çıktı
Hafta sonu hava tersine dönüyor! İkisi birden vuracak

Hafta sonu hava tersine dönüyor! İkisi birden vuracak
Randevusu olmayan ebeveynler okul bahçesine sokulmayacak

Saldırılar sonrası yeni karar! Okul bahçelerine giremeyecekler
Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı

Yaylada bulunan çifte cesedin ardından akılalmaz bir sebep çıktı

Biricik Suden'den, tepki çekecek sözler: Kas gelişimimi riske atamam

Saldırılara bu yüzden sessiz kalmış! Cevabı ortalığı karıştıracak
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım

İşte katliamın büyümesini engelleyen isim: Bıçağı bacağına sapladım