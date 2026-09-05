Yaban Keçisinden Ağaçta Şaşırtan Gösteri

Artvin'in zorlu coğrafyasında bazen kayalıkların üzerinde, bazen sarp yamaçlarda görülen yaban keçisi, bu kez bir ağacın tepesindeki görüntüsüyle dikkati çekti.

Artvin'de kaydedilen görüntüler, yaban hayatının zorlu doğa şartlarındaki mücadelesini gözler önüne serdi. Sarp kayalıkların ve dik yamaçların usta tırmanıcısı olarak bilinen yaban keçisi, bu kez bir ağacın tepesinde görüntülendi.

Ağacın dalları arasında çevik hareketlerle ilerleyen yaban keçisi, bir süre burada kaldıktan sonra aşağı inerek kayalıklara doğru yöneldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, görüntüleri sosyal medya hesabından, "Doğasında var! Yaban keçileri için sınırları biz belirlemiyoruz. Kayalıklar, sarp yamaçlar, hatta ağaçlar Doğanın her köşesi onların yaşam alanı" ifadeleriyle paylaştı.

Yaban keçisinin ağacın tepesindeki sıra dışı anları kameraya yansırken, görüntüler doğanın usta tırmanıcılarının yaşam mücadelesini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı