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Pülümür'de Nesli Tehdit Altındaki Vaşak Fotokapana Yakalandı

Pülümür'de Nesli Tehdit Altındaki Vaşak Fotokapana Yakalandı
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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, nesli tehdit altında olan vaşak, gece saatlerinde fotokapan tarafından görüntülendi. Sezer Aksöyek tarafından kurulan fotokapana yakalanan vaşak, bir süre bölgede ilerledikten sonra kayboldu. Nadir görülen bu an, bölgedeki doğal yaşamın zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde nesli tehdit altında bulunan vaşak, gece saatlerinde fotokapan tarafından görüntülendi.

Doğal yaşam alanlarıyla dikkat çeken Pülümür'de, yaban hayatının önemli türlerinden biri olan vaşak fotokapana yansıdı. Sezer Aksöyek tarafından kurulan fotokapana gece saatlerinde takılan vaşak, bir süre bölgede ilerledikten sonra gözden kayboldu. Nadir görülen yaban hayvanlarından olan vaşağın görüntülenmesi, bölgedeki doğal yaşamın zenginliğini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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