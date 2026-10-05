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Doğa Koruma ekipleri, Zonguldak Ereğli'de avcılık denetiminde 9 ses cihazına el koydu

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Doğa Koruma ekipleri, Zonguldak Ereğli'de avcılık denetiminde 9 ses cihazına el koydu
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında yapılan denetimde, kullanımı yasak 9 ses cihazı tespit edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamındaki cihazlara el koydu.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yasa dışı avcılığa yönelik denetimlerde, kullanımı yasak olan 9 ses cihazına el konuldu.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Zonguldak Şube Müdürlüğü Karadeniz Ereğli Şefliği ekipleri, yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında denetim gerçekleştirdi. Çalışmalar sırasında, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında avlanmada kullanılması yasak olan 9 ses cihazı tespit edildi. Ekipler, söz konusu cihazlara el koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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