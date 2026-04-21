Doğa için Kütahya'dan büyük adım

Kütahya'da çevre politikalarına yön verecek önemli bir çalıştay gerçekleştirildi. Emine Erdoğan'ın onursal başkanlığında yürütülen programda, sürdürülebilirlik ve sıfır atık hedefleri doğrultusunda yeni adımlar ele alındı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde, "Yerelden Ulusala İsraf ve Atık" temasıyla gerçekleştirilen çalıştayda, 14 tematik masa etrafında yürütülen değerlendirmelerde gıda, su, enerji, sanayi ve döngüsel ekonomi gibi başlıklar kapsamlı şekilde ele alındı. Katılımcılar tarafından mevcut durum analiz edilerek sorun alanları belirlendi ve çözüm önerileri geliştirildi. Çalıştayda, tüketim alışkanlıkları, atık oluşumu ve doğal kaynak kullanımı gibi konular çok yönlü olarak değerlendirildi.

Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı: "Bu sorun tüm dünyanın"

Programda konuşan Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, çevre sorunlarının küresel boyutuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Atık, israf ve çevre kirliliği. Bu Kütahya'nın Türkiye'nin ya da belli birtakım ülkelerin sorunu değil, tüm dünyanın bir sorunu. Maalesef dünya artık bu kadar popülasyonu, bu kadar insan kalabalığını beslemenin ötesinde bu beslenmenin hayatta kalmanın sonucu olarak da atık ve israf konusunda adeta alarm veriyor. Biz de yaşadığımız şehri dünyaya duyarlı olabilmek açısından gerçekten atıklarımızı sıfır noktasına taşımamız gerekiyor. Biz bizden önceki neslin hazırladığı dünyada hayatımızı devam ettiriyoruz. Eğer biz bugün sorumlu bir şekilde davranırsak bizden sonraki neslin güzel şartlar altında yaşamasına vesile olacağız. Az önce dediğim gibi herkesin gördüğü ama aksiyon alamadığı bir konuda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, hanımefendi Emine Erdoğan bir inisiyatif aldı ve sadece Türkiye'de değil, dünyada sıfır atık mücadelesi verilmesi için dünya sıfır atık günü ilan etti ve bir önemli bir sorumluk aldı. Bu da bizim ülkemiz açısından da gurur verici bir vesile."

Müdür İbrahim Çatladan: "Bilimsel katkı şart"

Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Çatladan ise çalıştayın uzun vadeli bir yol haritası oluşturmayı amaçladığını belirterek, "Emine Erdoğan Hanımefendi'nin onursal Başkanlığı'nda kurulan Sıfır Atık Vakfı Himayelerinde ve Valimiz Himayelerinde yerelden ulusala israf ve atık temasıyla hayata geçirilen COP 31 sürecinde Türkiye Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği çalıştayları kapsamında ilimizle düzenlenen çalıştayımıza hoş geldiniz. Yerelden Ulusala yaklaşımıyla her yerde gerçekleştirilecek Türkiye Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları Şehir Çalıştayı ve sonuç konferansı süreçleriyle kamu konuları yerel yönetimde üniversiteler, özel sektör ve sınıf tipi toplu kuruluşlarının katılımını yenilerek çevresel sorunların çözümünde ortak akıl oluşturmayı veri temelde tespitler yapmayı ve uygulamaya dönüp çözüm modelleri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu süreç aynı zamanda Türkiye'nin iklim değişimine mücadele politikalarıyla uyumlu şekilde çevre yönetimi, kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomi yaklaşımlıları yerel ölçekleri güçlendirilmesine katkı sunmayı hedeflemektedir. Bugün gerçekleştireceğimiz çalıştayda oluşturulan on dört tematik masada iki yüz doksan otuz katılımcı ile her bir başlık özetinde mevcut durum değerlendirmesi yapılarak sorun alanları belirleyecek ve çözüm önlemleri geliştirecektir" diye konuştu.

Çalıştaydan elde edilecek verilerin kapsamlı bir rapora dönüştürülerek hem Kütahya'nın çevre politikalarına yön vermesi hem de ulusal düzeyde uygulanabilir model oluşturması hedefleniyor.

Kütahya Valiliği koordinasyonunda düzenlenen programa, kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı