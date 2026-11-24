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Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan sis, kenti adeta görünmez kıldı. Görüş mesafesinin 20 metrelere kadar düştüğü kentte hava trafiğinde de aksamalar yaşandı.

Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan sis, şehri beyaz bir örtünün altına aldı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte şehrin üzerine yayılan sis, bina ve yolları görünmez kıldı. Şehrin neredeyse tamamında etkisini hissettiren sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi azaldı. Kentin silüeti sis tabakası arasında güçlükle seçilirken, görüş mesafesi de yer yer 20 metreye kadar indi. Araç sürücüleri hızlarını düşürüp dörtlülerini yakarak ilerlerken hava trafiğinde de aksamalar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı