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Diyarbakır'da sağanak caddelerde su birikintisi oluşturdu, trafikte aksamalar yaşandı

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Diyarbakır'da sağanak caddelerde su birikintisi oluşturdu, trafikte aksamalar yaşandı Haber Videosunu İzle
Diyarbakır'da sağanak caddelerde su birikintisi oluşturdu, trafikte aksamalar yaşandı
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Diyarbakır'da öğlen saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, caddelerde su birikintisi oluşturup trafikte aksamalara neden oldu. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara yönelirken yetkililer sel, su baskını ve yıldırım düşmesine karşı uyardı.

Diyarbakır'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Caddelerde su birikintisi oluşurken, trafikte aksamalar yaşandı.

Meteorolojinin uyarısını yaptığı sağanak yağış Diyarbakır'da etkisini göstermeye başladı. Öğlen saatlerinden itibaren etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara yönelmeye başladı. Caddelerde su birikintisine neden olan yağış nedeni ile trafikte aksamalar yaşandı.

Yetkililer ulaşımda aksamalar, sel, su baskını ve yıldırım düşmesine karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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